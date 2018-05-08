"Будем стоять здесь до конца": как в годы ВОВ обороняли крепость "Орешек"

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Ещё один неоценимый подвиг времён Великой Отечественной. Защитники крепости "Орешек" на Неве прожили в каменной башне всю войну. Чтобы не дать немцам попасть на дорогу жизни.

Маленький остров в Ладожском озере, где берет начало река Нева, имеет огромную историю. Крепость построена в XIV веке, ее стены видели новгородских бояр, полоцких князей, шведских рыцарей. Российские императоры скрывали на острове политических узников, после революции в крепости работал музей. Но многовековые бастионы не пережили Великой Отечественной войны.

8 сентября 1941 года, когда вокруг Ленинграда сомкнулась фашистская блокада, остров посреди Невы оказался в буквальном смысле между двух фронтов. На правом берегу советские войска, на левом - немецкие. Целых полдня после начала блокады цитадель стояла пустой. Русские отреагировали быстрее.

Этот остров мог бы стать превосходным укрепрайоном для немцев: здесь можно было хранить боеприпасы, продовольствие. Мог бы. Но не стал. Благодаря бесстрашию и мужеству советских воинов. Врагу оставалось одно: бомбить.

Это клятва бойцов крепости: "увольняются с острова: на время - больные и раненые, навсегда - погибшие. Будем стоять здесь до конца". Они по очереди отстреливались из орудий, установленных на берегу. Боеприпасы и еду добывали, по ночам делая вылазки на берег, к своим, на маленьких лодочках.

Всю войну защитники острова жили фактически под землей, под одной из крепостных башен – в каменном мешке. Здесь стояли койки, зимой чтобы как-то нагреть шестиметровые стены топили самодельную печку – бочку, в которой жгли все, что можно было сжечь на острове. В котелках готовили еду.

На рисунке военных лет этот "подземный" быт выглядит совсем не страшно. Но как они на самом деле выживали здесь, в этом кромешном аду, уже никто не расскажет. В 2012 году умер последний защитник "Орешка" Иван Канашин, командующий орудийным расчетом.

В эти майские праздники крепость уже приняла рекордное количество туристов – более двух тысяч. Люди едут за "стариной", погрузиться в глубину веков. Музейщики делают все, чтобы напомнить о подвиге защитников крепости, который незаслуженно остался в тени других побед под Ленинградом. Туристам честно рассказывают: все постройки внутри крепости – это новодел. И тюрьма с камерами, и бастионы – их было десять, и храм Иоанна Предтечи – все было уничтожено во время войны. А вот элементы памятника – и пробитый лист металла, и винтовки – все это нашли на острове после победы.

Сейчас восстановлена лишь седьмая часть непобежденной крепости. В планах хранителей "Орешка" - тоже не сдаваться и добиться продолжения реставрации.

Анна Морозова, Северо-Западное Бюро "ТВ Центра", Шлиссельбург.