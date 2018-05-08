На Гавайях продолжается самое сильное за 40 лет извержение вулкана

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На Гавайях уже несколько дней продолжается извержение одного из самых активных действующих вулканов на Земле. Огненные фонтаны достигают 70 метров в высоту, в воздухе скапливаются ядовитые газы. Сейсмологи не могут предсказать, когда это закончится, меж тем многие местные жители уже лишились своих домов.

Раскаленные потоки лавы, уничтоженные дома и машины - на Гавайях уже несколько дней извергается вулкан. Он является одним из самых активных действующих на Земле. Огненные фонтаны достигают почти 70 метров в высоту, а в воздухе скапливаются ядовитые газы. Когда вулкан успокоится, не могут предсказать даже сейсмологи.

Потоки раскалённой магмы вырвались на поверхность недалеко от населённых районов Большого острова гавайского архипелага. Извержение происходит практически прямо на улицах города Лейлани Истэйт. Всё, что находится на пути магматического потока, выгорает на глазах. Температура зашкаливает.

Извержение вулкана Килауэа началось сразу после землетрясения магнитудой 6,9 балла, которое произошло ещё в четверг. Оно стало самым сильным на архипелаге за последние 40 лет.

Очевидец рассказывает: "Вдруг всё затряслось. Через какое-то время стало трясти ещё сильнее. Мы выскочили из дома, электричество отключилось. Я бросился к своей машине, но даже её шатало туда-сюда вместе с землёй."

За несколько дней стихия уничтожила несколько десятков жилых домов и выжгла огромные территории. Местные власти продолжают эвакуацию людей из опасного района, в котором оказалось около двух тысяч местных жителей. Экстренные службы и Красный крест подготовили временные убежища.

Местный житель: "Я даже не знаю, что там с моим домом. Он ведь находится прямо на линии огня. Я только на фотографиях с места видел его крышу. Но цел дом или нет - не знаю. Всё, что мы сейчас можем - это надеяться и молиться. У нас нет информации. Мы пытаемся хоть что-то найти, хотя бы в газетах."

Кроме огненной стихии и подземных толчков, большую опасность представляют активные выбросы газов и ядовитых испарений из разломов и огромных трещин в земле. Местные власти пока и не думают о начале восстановительных работ. Сначала нужно дождаться хотя бы стабилизации вулканической активности. Но когда это произойдёт, не знают даже сейсмологи.

Джэнет Бабб, сотрудница геологической службы США: "Это типично для этой сейсмической зоны. Что-то подобное наши службы наблюдали в 1955 году. Тогда извержение длилось 88 дней. И тоже сопровождалось сильными выбросами лавы и газов."

Учёные говорят, что пока нет признаков того, что выбросы лавы прекратятся в ближайшее время. Извержение может длиться до нескольких месяцев. Килауэа считается одним из самых активных действующих вулканов в мире. Он всегда считался местной достопримечательностью. Но даже сейчас на остров прибывают сотни отчаянных туристов, которые, несмотря на предупреждения местных властей, всё ещё считают, что это просто такое огненное шоу.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр"