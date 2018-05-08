Американский профессор предсказал последствия ядерного удара России по США

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Профессор Джорджтаунского университета США Мэтью Кроениг в своей работе "Логика американской стратегии: почему стратегическое превосходство важно" спрогнозировал развитие событий при российском ядерном ударе по США. Первая атака может уничтожить 131 город и унести жизни 82 миллионов человек, вторая - 12 населенных пунктов и 28 миллионов жителей.

Преподаватель Джорджтаунского университета США Мэтью Кроениг выпустил книгу "Логика американской стратегии: почему стратегическое превосходство важно", в которой расписал последствия возможного ядерного удара России по территории Соединенных Штатов. Выдержки из работы приводит "Газета.ру" со ссылкой на The National Interest.

Согласно расчетам Кроенига, первый российский ядерный удар разрушит 131 американский город, 70 миллионов человек пострадают. Далее профессор предполагает, что в ответ Соединенные Штаты уничтожат часть ядерного потенциала противника, так что под второй российский удар попадут уже 12 городов с потенциальными жертвами в 28 миллионов человек.

При этом Кроениг замечает, что ликвидация запаса межконтинентальных баллистических ракет США может привести к 82 миллионам жертв среди американского населения уже после первого удара.

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