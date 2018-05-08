СМИ: треть российских торговых центров закрылась после проверок МЧС

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Источники "Коммерсанта" сообщили, что после организованных МЧС проверок торговых центров треть из них временно закрыты. Большинству объектов требуется капитальная перестройка. Представители бизнеса, понесшие потери на полмиллиарда рублей, надеются продолжить работу после устранения нарушений.

После трагедии в ТЦ "Зимняя вишня", где пожар унес жизни 60 человек, Министерство чрезвычайных ситуаций начало проверку торговых центров России, что привело ко временному закрытию трети из них. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на слова консультантов рынка коммерческой недвижимости.

В публикации уточняется, что почти половину закрытых объектов составляют здания, которые были построены или реконструированы еще в 90-е годы. Большинству из них требуется капитальная перестройка.

Вместе с тем, по данным источников, совокупные потери центров от действий МЧС составляют более чем полмиллиарда рублей в месяц. Некоторые бизнесмены даже готовы к акциям протеста, если контролирующие органы не составят графики повторных проверок и не разрешат вновь открыть объекты, когда нарушения будут устранены.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них - дети. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы. Уголовное дело возбуждено по трем статьям. Обвинение уже предъявлены восьми фигурантам. Все они находятся под арестом.

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