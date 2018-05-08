В ТиНАО построят горнолыжный комплекс
Теги: Москва строительство лыжи
В поселении Краснопахорское Новой Москвы построят горнолыжный комплекс. На территории есть сильный перепад рельефа, что идеально подходит для создания спортивного объекта.
Горнолыжный комплекс планируется построить в поселении Краснопахорское в ТиНАО, об этом пишет агентство "Москва".
По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, в юго-восточной части проектируемой территории отмечен сильный перепад рельефа, что идеально подходит для территории спортивного назначения горнолыжной направленности.
Также в поселении планируется строительство около 100 тысяч квадратных метров недвижимости.
Читайте также:
В Москве на месте "Бирюлевских бань" появится досуговый центр
Стартовало строительство станции "Нижние Мнёвники" Большой кольцевой линии
Ресин осмотрел благоустройство территории храмового комплекса на западе Москвы