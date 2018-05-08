В ТиНАО построят горнолыжный комплекс

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В поселении Краснопахорское Новой Москвы построят горнолыжный комплекс. На территории есть сильный перепад рельефа, что идеально подходит для создания спортивного объекта.

Горнолыжный комплекс планируется построить в поселении Краснопахорское в ТиНАО, об этом пишет агентство "Москва".

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, в юго-восточной части проектируемой территории отмечен сильный перепад рельефа, что идеально подходит для территории спортивного назначения горнолыжной направленности.

Также в поселении планируется строительство около 100 тысяч квадратных метров недвижимости.

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