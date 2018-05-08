В Москве могут запретить попрошайничество с животными

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Сейчас в Москве действует полный запрет на попрошайничество в метро, а также в радиусе 25 метров от вестибюлей станций. Вместе с тем комиссия Мосгордумы по экологии рассматривает возможность запрета на попрошайничество с дикими и домашними животными. Этот вопрос планируется поднимать на федеральном уровне.

Во временные правила содержания собак и кошек в Москве могут внести изменения, согласно которым будет запрещено заниматься попрошайничеством с домашними и дикими животными. Об этом пишет информагентство "Москва" со ссылкой на слова председателя комиссии Московской городской думы по экологической политике Зои Зотовой.

"Мы видим с вами попрошаек и с собаками, и с дикими животными. Кто-то фотографируется с ними. Есть использование животных, и отнюдь не в лучших условиях это делается. Где-то они не накормлены, потому что нужно вызвать жалость, чтобы дали энную сумму. Поэтому считаю, что эта норма должна быть", - заявила Зотова, добавив, что закон имеет смысл принять на федеральном уровне, а пока же можно ограничиться прописыванием соответствующих норм в городском законодательстве.

Также председатель напомнила, что в настоящее время в столице запрещено попрошайничать в метро, а также в зоне 25 метров от вестибюлей станций. Нарушение этих правил наказывается административным штрафом в размере от двух с половиной до шести тысяч рублей.

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