Девять человек пострадали в ДТП в Башкирии
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Девять человек, из них шестеро детей, пострадали при столкновении микроавтобуса "Газель" и легкового автомобиля в башкирском городе Сибай. На данный момент пострадавших осматривают врачи.
В Башкирии произошло столкновение микроавтобуса "Газель" и легкового автомобиля, сообщает ТАСС.
Авария произошла на пересечении улиц Кирова и Пионерской в городе Сибай. В результате ДТП пострадали девять человека, шестеро из них – дети. На данный момент их осматривают врачи.
На месте происшествия работают силы и средства МЧС в количестве двух единиц техники и семи человек личного состава.
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