КПРФ и "эсеры" не будут предлагать своих кандидатов в новый кабмин

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В Госдуме озвучили свои планы по выдвижению кандидатов на посты министров. "Справедливая Россия" и КПРФ не будут этого делать, "Единая Россия" собирается, но сначала намерена оценить структуру нового кабмина, а ЛДПР назвала список из шести имен.

Представители КПРФ не намерены предлагать своих кандидатов на посты министров в новом российском правительстве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на слова первого заместителя руководителя фракции Николая Коломойцева.

Ранее стало известно, что ЛДПР предложила кандидату на пост премьер-министра Дмитрию Медведеву рассмотреть в качестве претендентов на посты министров Михаила Дегтярева, Бориса Чернышова, Александра Курдюмова, Ярослава Нилова, Алексея Островского и Владимира Сысоева.

Что касается "Справедливой России", то там заявили о "бесполезности" предложения кандидатов в кабинет министров, так как его "очевидная будущая политика не совпадает с программными установками фракции". При этом в "Единой России" отметили, что готовы предлагать кандидатов, но сначала намерены оценить структуру нового правительства.

Кандидатуру Медведева на пост премьера обсудят на заседании Государственной думы 8 мая. Ожидается, что на голосовании будет присутствовать президент Владимир Путин. Чтобы быть утвержденным в должности, кандидату необходимо получить голоса 226 депутатов. О своей поддержке уже объявили "Единая Россия" (339 депутатов) и ЛДПР (40 депутатов).

Ранее сам Медведев назвал имена людей, которых он видит в составе будущего кабинета министров. Это, в частности, Юрий Борисов, Антон Силуанов, Дмитрий Козак, Татьяна Голикова и Ольга Голодец.

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