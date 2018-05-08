Стала известна причина смертельного ДТП с участием автопилота Uber

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Самоуправляемая машина Uber, которая в середине марта насмерть сбила велосипедистку, "видела" ее, но не сочла нужным затормозить. В машине была заложена возможность исключать ложные срабатывания, например, из-за летящего полиэтиленового пакета.

Беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил велосипедистку в штате Аризона из-за сбоя в программе, сообщает издание The Information.

По словам экспертов, программа автомобиля решила, что на это "препятствие" не нужно реагировать. В машине была изначально заложена возможность исключать ложные срабатывания, например, из-за летящего полиэтиленового пакета.

В середине марта произошло первое в истории смертельное ДТП с участием беспилотного автомобиля Volvo компании Uber. По данным полиции, машина, ехавшая в автономном режиме с оператором за рулем, сбила 49-летнюю Элейн Херцберг, переходившую дорогу вне пешеходного перехода. В момент аварии машина двигалась со скоростью 38 миль в час (61 километр в час). Пострадавшая умерла в больнице.

Внутри салона находилась водитель, которая в последний момент заметила пешехода. В беспилотных автомобилях на этапах тестирования водители обычно находятся в салоне, вмешиваясь в управление лишь в исключительных случаях.

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