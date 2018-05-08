Евгений Малкин не поможет сборной России на ЧМ в Дании

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Нападающий клуба "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин не приедет на чемпионат мира по хоккею в Дании из-за травмы. Ранее его команда вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли, уступив в шестом матче серии "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 2:1.

Форвард пенсильванского клуба "Питтсбург Пингвингз" Евгений Малкин не сможет принять участие в чемпионате мира по хоккею в составе сборной России, так как намерен залечивать травму. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова представителя тренерского штаба "Пингвинов" Евгения Гончара.

"Медобследование для игроков команды будет на этой неделе. Думаю, у Евгения вряд ли получится принять участие в чемпионате мира, потому что он играл с травмой", - сказал Гончар, добавив, что итоговое решение сам Малкин примет в ближайшее время.

Ранее команда Малкина вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли, в одной четвертой уступив "Вашингтон Кэпиталз" (4:2 в пользу "Вашингтона" по матчам). Ставшая решающей шестая встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу столичных хоккеистов, шайбу в овертайме с передачи Александра Овечкина забросил Евгений Кузнецов. В двух предыдущих сезонах НХЛ "Питтсбург" дважды подряд брал Кубок Стэнли.

Чемпионат мира по хоккею в Дании начался 4 мая. В трех первых матчах сборная России последовательно разгромила Францию, Австрию (7:0 в обеих играх) и Белоруссию (6:0).