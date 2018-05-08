Путин поздравил с 73-летием Победы лидеров ряда государств

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Президент России Владимир Путин поздравил с 73-летием Победы в ВОВ лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины.

Президент России Владимир Путин направил главам бывшего СССР, а также гражданам Грузии и Украины поздравление по случаю 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, говорится на сайте Кремля.

Глава государства отметил недопустимость повторения трагических событий и необходимость передачи молодому поколению неискаженной правды о войне.

"Традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в годы суровых испытаний, останутся надежной основой для развития отношений между нашими странами", - подчеркнул Путин.

Российский лидер также передал слова искренней благодарности всем ветеранам войны и труженикам тыла, пожелав им доброго здоровья, долголетия, мира и благополучия.

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