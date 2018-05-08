Пашинян избран премьер-министром Армении

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Парламент Армении избрал лидера протестного движения, руководителя оппозиционной фракции "Елк" Никола Пашиняна премьер-министром страны. За его кандидатуру проголосовали 59 депутатов, против – 42.

Лидер протестного движения в Армении, руководитель оппозиционной фракции "Елк" Никол Пашинян избран премьер-министром страны, сообщает "Газета.Ru".

Голосование прошло на специальном заседании парламента. За Пашиняна выступили 59 депутатов, против – 42. Для избрания кандидату требовалось минимум 53 голоса.

В ходе первого тура, который прошел 1 мая, единственный кандидат Пашинян не смог набрать нужное количество голосов, так как Республиканская партия, имеющая большинство мест в парламенте, отказалась его поддержать.

Затем стало известно, что Республиканская партия не будет предлагать своего кандидата на выборах 8 мая, но поддержит человека, выдвинутого третью депутатов Национального собрания. Вскоре после этого в ведомство поступил документ с 41 подписью депутатов, в котором говорилось о выдвижении на пост премьера Пашиняна.

Ранее 23 апреля под давлением оппозиции ушел в отставку глава правительства Армении, экс-президент Серж Саргсян. Его обвиняли его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать именно премьер.

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