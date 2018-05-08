Представители Telegram обжаловали решение суда о передаче ключей ФСБ

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Telegram обжаловал постановление Верховного суда России, по которому представители мессенджера должны были передать ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Защита настаивает на отмене решения, аргументируя это тем, что приказ ФСБ принимался неуполномоченным органом.

Представители мессенджера Telegram обжаловали решение Верховного суда России, согласно которому требования Федеральной службы безопасности о передаче им ключей шифрования сообщений пользователей были признаны законными. Об этом пишет РИА "Новости".

В жалобе Telegram обозначена просьба об отмене принятого судом постановления, а также о принятии нового в ближайшее время. Сторона защиты настаивает на том, что сложившаяся ситуация "угрожает безопасности граждан", а сам приказ ФСБ исходил из неуполномоченного органа. Вместе с тем представители мессенджера назвали подобный способ контроля за перепиской "внесудебным".

16 апреля Роскомнадзор, выполняя решение суда, начал блокировать доступ к мессенджеру Telegram на территории России из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Эти действия затрагивали в том числе VPN и прокси-серверы, через которые обычные пользователи все еще могли получить доступ к полному функционалу мессенджера. В итоге заблокированы оказались IP-адреса Google, Microsoft, и Amazon, что привело к сбоям и нестабильности в работе сразу нескольких интернет-сервисов.

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