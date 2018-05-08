Актеры театра Наций озвучили письма узников лагерей ГУЛАГа

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Артисты театра Наций, среди которых Чулпан Хаматова, Лия Ахеджакова, Инна Чурикова, Максим Виторган и Юлия Пересильд, принимают участие в создании новой экспозиции Музея ГУЛАГа. Они будут читать письма, дневники, воспоминания тех, кто прошел через годы тяжелых репрессий.

Обшарпанные, грязные, тяжелые. За каждой из этих дверей - сотни и тысячи искалеченных судеб людей, передает "ТВ Центр".

Сидеть на койках днем запрещалось. А ночью приходилось спать "валетом" или по очереди. В одноместной камере зачастую находились несколько десятков человек. За годы государственного террора через систему ГУЛАГа прошли около 20 миллионов человек.

Эта звуковая дорожка - история Елены Марковой - простой советской девушки, героически спасавшей раненых солдат на оккупированной фашистами территории. Актриса Чулпан Хаматова рассказывает ее историю: "Сотрудники госпиталя попросили меня, как местную, устроиться на немецкую биржу труда, и раздобыть удостоверения для скрывавшихся красноармейцев. Мне удалось достать документы и всех спасти. Когда город был освобожден, меня приговорили к 15 годам каторжных работ".

Тяжелые работы, невыносимые условия жизни в лагере, постоянная угроза смерти, разлука с родными. Истории репрессированных очень похожи. Но все же каждая из них уникальна. Музей истории ГУЛАГа совместно с Театром Наций начинают масштабный проект. Известные актеры озвучат истории репрессированных, от первого лица.

"Принято в России рассуждать эпохами, государствами, миллионами. Эпоха - это и есть конкретные люди, с конкретной историей. И эта история, она очень показательна, она превращается в глобальную тему", - рассказала Чулпан Хаматова.

Для записи выбрали 16 историй. Каждая отражает ту или иную грань эпохи сталинского террора. "Мы отбирали те истории, которые были насыщены документами. Наша задача не выдавить слезу, а просто человеческий масштаб придать этой документальной истории", - отметил сценарист музея истории ГУЛАГа Тимур Булгаков.

На месте временной экспозиции в музее появится постоянная, похожая на лабиринт. Посетители, проходя по нему, смогут взглянуть на все глазами тех, кто лично столкнулся с машиной репрессий. Картину того времени складывают из миллионов свидетельств.

Масштабы трагедии сейчас сложно представить. Со временем будет ещё сложнее. Новый проект - попытка сохранить правду и память словами первоисточника. "Здесь не будет пропагандистских приемов или внушения, это действительно проход через нашу историю, через XX век, через этот лабиринт. Нужно будет подняться над историей и посмотреть на нее. Экспозиция будет заканчиваться подъемом в сегодняшний день", - рассказал директор музея истории ГУЛАГа Роман Романов.

В ближайшее время в выставочных залах начнется работа над новой экспозицией. Ее откроют осенью.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".