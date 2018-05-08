В Москве 9 мая ограничат движение в связи с парадом Победы

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Информация для автомобилистов. 9 мая в связи с парадом Победы на Красной площади будет закрыто движение на нескольких улицах столицы.

Военная техника на парад будет следовать от Ходынского поля по улице Нижние Мневники, Звенигородскому шоссе, улицам Красная Пресня, Баррикадная, Садово-Кудринская, Триумфальной площади, Тверской улице и Манежной площади. Движение здесь закроют уже с 5 утра, передает "ТВ Центр".

Назад военная техника поедет с Васильевского спуска по Кремлёвской набережной, Воздвиженке, Новому Арбату, Садовому кольцу и Звенигородскому шоссе.

В среду в Москве состоится ежегодная акция "Бессмертный полк". Она стартует от метро "Динамо" и пройдет по Ленинградскому проспекту, Тверской, Театральному проезду, Кремлевской и Москворецкой набережным и Большому Москворецкому мосту. Проехать по этому маршруту будет нельзя с 3 часов дня до 7 вечера.