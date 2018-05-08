Кравчук, Кучма и Ющенко поддержали инициативу автокефалии УПЦ

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Три экс-президента Украины - Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко – подписали обращение, в котором поддержали инициативу создания в стране "единой поместной автокефальной церкви". Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ, уже начаты.

Бывшие президенты Украины - Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко - подписали совместное обращение, в котором поддержали инициативу обратиться к вселенскому патриарху с просьбой предоставить автокефалии Украинской православной церкви, сообщает "Интерфакс".

"Мы убеждены, что единство украинского народа, большой силой укрепления которого будет автокефальная православная поместная церковь, станет непреодолимой духовной крепостью в борьбе с российской агрессией против Украины. Потому мы поддерживаем усилия президента Украины Петра Порошенко в этом чрезвычайно важном для Украины вопросе", - говорится в документе.

17 апреля Порошенко объявил о намерении создать в стране единую украинскую церковь, его идею поддержали депутаты Верховной Рады, Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). Против выступает УПЦ Московского патриархата.

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