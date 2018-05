Песков рассказал о симпатиях Путина к группе ABBA

Теги: Культура путин музыка песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину нравятся некоторые песни шведской группы ABBA, однако в последнее время он был занят подготовкой к инаугурации и не следил за новостями о возможном воссоединении коллектива после 35-летнего перерыва.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину нравятся песни шведской поп-рок группы ABBA. Об этом сообщает РИА "Новости".

Песков также отметил, что, хотя творчество скандинавского коллектива и вызывает у президента симпатию, в последнее время у Путина не было много времени, чтобы слушать музыку, так как он готовился к инаугурации.

Ранее в средствах массовой информации появились сведения о том, что участники ABBA встретились после 35-летнего перерыва и записали две новые песни. Ожидается, что одну из них, получившую название I still have faith in you, представят в декабре.

Впервые о группе стало широко известно после ее победы на "Евровидении" 1974 года. Распался коллектив в 1982-м.

