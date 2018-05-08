В Кремле подтвердили скорые перестановки в администрации президента

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Дмитрий Песков сообщил, что перестановки в администрации президента вполне вероятны и будут происходить параллельно со сменами членов кабинета министров. При этом вопрос о "старых" лицах пресс-секретарь президента назвал риторическим, добавив, что Владимир Путин уже высказал свою положительную оценку работе Дмитрия Медведева.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшее время можно ожидать появления новых лиц в администрации президента. Об этом пишет РИА "Новости".

Песков также отметил, что перестановки в администрации могут совпасть по времени с новыми назначениями в кабинете министров. Он добавил, что считает "риторическим" вопрос о том, смогут ли "старые" лица в правительстве обеспечить некий прорыв. По словам пресс-секретаря главы государства, Владимир Путин уже давал свою позитивную оценку работе Дмитрия Медведева и его коллег.

8 мая кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра обсудят на заседании Госдумы. Для утверждения в должности кандидату нужно получить голоса 226 депутатов. "Единая Россия" (339 депутатов) и ЛДПР (40 депутатов) уже объявили о своей поддержке.

Вместе с тем ранее стало известно, что КПРФ и "Справедливая Россия" не будут предлагать своих кандидатов в новый кабмин.

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