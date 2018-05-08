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Восемь триллионов рублей понадобятся России до 2024 года, чтобы реализовать новый майский указ президента России Владимира Путина. Такую сумму привел исполняющий обязанности премьер-министра Дмитрий Медведев.

Исполняющий обязанности премьер-министра Дмитрий Медведев оценил расходы на выполнение нового майского указа президента России Владимира Путина как минимум в восемь триллионов рублей до 2024 года, сообщает РИА Новости.

"С точки зрения выполнения, оценка приблизительная Медведевым была дана, что потребуется 8 триллионов рублей. Оценка наша, дана Геннадием Андреевичем (Зюгановым – прим. ред.), - скорее 10, даже чуть больше ", - рассказал зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.

Парламентарий отметил, что данных о планируемых источниках финансирования таких расходов пока нет.

Накануне президент России Владимир Путин подписал новый майский указ, в котором обозначены стратегические задачи на предстоящие шесть лет. В документе идет речь о повышении продолжительности жизни, росте численности населения страны, росте реальных доходов граждан, снижении уровня бедности, улучшении жилищных условий. В результате всего этого Россия должна войти в пять крупнейших экономик мира.

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