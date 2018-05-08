Лидеры КНР и КНДР встретились в китайском городе Далянь

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В китайском городе Далянь 8 мая произошла историческая встреча лидеров Китая и КНДР. Си Цзиньпин и Ким Чен Ын обсудили ситуацию на Корейском полуострове, выразили готовность развивать двусторонние отношения, а также прогулялись и пообедали.

В китайском городе Далянь произошла встреча между председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает "Интерфакс".

Отмечается, что лидеры двух государств обсудили политическое урегулирование проблемы Корейского полуострова, при этом Ким Чен Ын выразил надежду на всесторонне продвижение этого процесса. Также в сообщении уточняется, что лидеры "прогулялись и пообедали в дружеской атмосфере" и поделились своими соображениями по поводу развития взаимоотношений Пекина и Пхеньяна.

По сообщениям источников, накануне встречи в городе временно перекрывали движение транспорта. Также до вторника оказался недоступен городской дом приемов.

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