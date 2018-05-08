Роскомнадзор разблокировал 3,7 млн IP-адресов Google

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Шесть подсетей компании Google, в которые входят порядка 3,7 миллиона IP-адресов, были разблокированы Роскомнадзором. Об этом сообщили во вторник в ведомстве.

В пресс-службе Роскомнадзора во вторник рассказали, что специалисты ведомства сняли блокировку почти с четырех миллионов IP-адресов Google. Это шесть подсетей.

"При этом IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются", - говорится в сообщении Роскомнадзора, которое цитирует ТАСС.

Накануне стало известно, что порядка 400 интернет-ресурсов пострадали в результате блокировки мессенджера Telegram в России. До этого глава Минкомсвязи Николай Никифоров сообщил, что в Роскомнадзор поступило 46 тысяч обращений по поводу неправомерной блокировки сайтов.

16 апреля Роскомнадзор начал блокировать доступ к Telegram из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. 8 мая представители мессенджера обжаловали решение суда.