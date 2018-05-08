Москва получила ответы от ОЗХО на вопросы по делу Скрипаля

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Россия получила от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответы на вопросы, возникшие у Москвы после публикации доклада по делу об отравлении Скрипаля. Постпред России при организации заявил, что сейчас "ОЗХО не играет никакой роли в расследовании".

Россия получила ответы от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на вопросы по делу об отравлении Скрипаля, об этом ТАСС рассказал постоянный представитель России при организации Александр Шульгин.

"У нас возникли вопросы к этому докладу, в частности, складывалось впечатление, что эксперты организации искали только то вещество, которое указали британцы. Непонятно было, откуда взялось вещество BZ, почему нужно было проверять сертифицированную лабораторию, посылать туда контрольную пробу. Мы все эти вопросы задали, и они недавно прислали нам ответ, - сообщил Шульгин.

Он отметил, что ответ будет изучен на экспертном уровне, после чего будут определены дальнейшие действия.

"В настоящее время ОЗХО не играет никакой роли в расследовании инцидента в Солсбери",- добавил Шульгин.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что ответственность за это нападение, вероятнее всего, лежит на России. По ее словам, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в России.

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