В Дагестане на территории древней крепости нашли подземный храм

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В северо-западной части крепости Нарын-кала в городе Дербенте найдена церковь 300 года нашей эры. Раньше эту постройку считали подземным водохранилищем.

Российские ученые предполагают, что нашли древний христианский храм в северо-западной части крепости Нарын-кала, который был засыпан арабами после захвата ими Дербента в 700 году нашей эры. Об этом пишет "Ридус".

"Помещение на 12 метров скрыто под землей, над поверхностью виднеется только купол храма. Мы датируем постройку примерно 300 годом нашей эры", - рассказали авторы исследования.

Раньше эту постройку считали подземным водохранилищем, но последние исследования показывают, что это может быть древнейший на территории России христианский храм. Об этом говорят крестообразные своды помещения, а также замурованные входы с четырех сторон здания.

Пока ученые не спешат с выводами. На раскопки объекта уйдет много времени и средств. К тому же, крепость Нарын-кала относится к объектам культурного наследия ЮНЕСКО.

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