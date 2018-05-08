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В Минобрнауки опровергли сообщения о том, что экзамен по географии может стать обязательным. В пресс-службе ведомства заявили, что никаких кардинальных изменений системы ЕГЭ в России не планируется.

Минобрнауки не будет вводить обязательный ЕГЭ по географии и не собирается кардинально менять саму систему сдачи единого экзамена, пишет "Русская планета".

Ранее газета "Известия" сообщила, что проект концепции развития географического образования, который планируют принять до конца мая, предполагает сдачу обязательного ЕГЭ по географии наравне с русским языком и математикой.

"Никаких кардинальных изменений устоявшейся системы ЕГЭ в документе не содержится. Таким образом, данная информация (о введении обязательного экзамена по географии – прим. ред.) не соответствует действительности", - цитирует ТАСС заявление пресс-службы Минобрнауки.

В апреле президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны принять участие в издании нового российского атласа мира. Выступая в Санкт-Петербурге на заседании попечительского совета Русского географического общества, глава государства отметил, что гриф секретности на многих военных картах уже устарел.

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