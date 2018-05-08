Ким Чен Ын обозначил условия отказа КНДР от ядерного оружия

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Пхеньян готов будет отказаться от ядерного оружия и встать на путь денуклеаризации, как только перестанет чувствовать угрозу со стороны других государств. Об этом лидер КНДР Ким Чен Ын заявил в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшихся в китайском городе Далянь 8 мая.

Лидер КНДР Ким Чен Ын, 8 мая проведший встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на территории китайского города Далянь, рассказал об условиях, при которых его страна готова будет отказаться от ядерного оружия. Об этом пишет РИА "Новости".

По словам Ким Чен Ына, денуклеаризация КНДР будет осуществима, как только все "заинтересованные стороны" откажутся от враждебной политики в отношении Пхеньяна и перестанут представлять собой угрозу.

Ранее стало известно, что во время переговоров лидеры двух государств обсудили ситуацию на Корейском полуострове и перспективы двусторонних отношений.