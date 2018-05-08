Медведев: на выполнение майских указов Путина понадобится 25 трлн рублей

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Объем средств для выполнения майских указов президента России, по предварительным подсчетам, может вырасти до 25 триллионов рублей. Об этом заявил кандидат на пост премьер-министра России Дмитрий Медведев.

Кандидат на пост премьер-министра России Дмитрий Медведев заявил, что для выполнения майских указов президента необходимо еще около восьми триллионов рублей. Об этом и.о. главы правительства сказал на заседании Госдумы.

"Правительство по поручению президента должно будет представить предложения по источникам финансирования поставленных в указе задач. По предварительным подсчетам, подчеркиваю - сугубо предварительным, объем средств будет увеличен на треть и составит в ближайшие годы около 25 триллионов рублей. То есть к запланированным раньше деньгам необходимо будет добавить не менее восьми триллионов рублей", - сказал Медведев, передает "Интерфакс".

Кандидат на должность премьера подчеркнул, что речь идет о минимальном уровне. Медведев отметил, что сейчас начинается новый бюджетный цикл.

"Часть этих расходов должна быть заложена в проекте федерального бюджета на следующие три года. Правительство, Государственная дума, Совет Федерации сумели найти по бюджетным вопросам хороший алгоритм взаимодействия, без сбоев. И в этом году особенно важно синхронизировать бюджетное планирование с подготовкой основных направлений деятельности правительства, а также с работой в рамках государственных программ", - отметил Медведев.

Накануне президент России Владимир Путин подписал новый майский указ, в котором обозначены стратегические задачи на предстоящие шесть лет. В документе идет речь о повышении продолжительности жизни, росте численности населения страны, росте реальных доходов граждан, снижении уровня бедности, улучшении жилищных условий. В результате всего этого Россия должна войти в пять крупнейших экономик мира.