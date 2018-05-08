Путин перечислил заслуги Медведева на посту главы кабмина

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Правительство под руководством Дмитрия Медведева отличалось открытостью к диалогу и восприимчивостью к конструктивной критике, в этом была заслуга самого премьера. Такое мнение высказал президент Владимир Путин на пленарном заседании Госдумы, где обсуждается вопрос о назначении Медведева премьер-министром.

Правительству под председательством Дмитрия Медведева удалось сохранить возможности для развития страны, заявил Владимир Путин в Госдуме.

По словам президента России, "демократичность, открытость к диалогу и дискуссиям, восприимчивость к содержательным предложениям и к критике по существу - все это стало фирменным, профессиональным стилем предыдущего правительства".

"И большая заслуга в формировании такой современной управленческой культуры принадлежит, конечно, и Дмитрию Анатольевичу Медведеву", - цитирует президента ТАСС.

Он также рассказал, что последние шесть лет были сложными, так как Россия и весь мир столкнулись с новыми вызовами.

"Несмотря на все эти сложности, правительству удалось решить не только неординарные экстренные задачи, но и при этом сохранить перспективы развития, постоянно наращивать эти возможности, нацеленные на среднесрочную и более отдаленную перспективу", - сказал Путин.

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