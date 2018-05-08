Россия не станет полностью отказываться от иностранных лекарств

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Кандидат на пост премьер-министра Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет полностью отказываться от иностранных лекарств. При этом он подчеркнул, что будет увеличиваться производство препаратов внутри страны.

Россия не откажется от иностранных лекарств, но при этом, будет увеличивать производство препаратов внутри страны. Об этом рассказал исполняющий обязанности премьер-министра Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

По его словам, поставленная цель - добиться производства в России 90% жизненно важных лекарств - будет достигнута.

"Но при этом, это не означает, что мы должны совсем отказаться от иностранных препаратов", - отметил Медведев отвечая на вопросы депутатов при рассмотрении Госдумой его кандидатуры на пост председателя правительства страны.

Кандидат на пост премьера добавил, что речь идет об инновационных лекарствах.

В апреле спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что из 1019 поставляемых в Россию лекарств 90 не имеют аналогов. По его словам, на эти 90 препаратов не будут распространяться ограничения, предусмотренные законом об ответных санкциях в отношении Соединенных Штатов.