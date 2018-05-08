Фигурант "дела Гайзера" Демьян Москвин получил шесть лет колонии

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Один из фигурантов дела экс-главы Коми Вячеслава Гайзера финансист Демьян Москвин приговорен к шести годам колонии и штрафу. Суд установил, что Москвин был участником преступного сообщества, действовавшего в Коми под руководством Гайзера. Москвин управлял финансами преступного сообщества в офшорах.

Соучастник обвиняемого в коррупции бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера Демьян Москвин осужден на шесть лет лишения свободы. Он признан виновным в участии в преступном сообществе, мошенничестве и отмывании средств.

"Следствием и судом установлено, что Москвин, находясь в Москве, управлял находившимися в офшорах финансовыми потоками преступного сообщества", - сообщила ТАСС представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

С фигурантом дела было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Приговором суда ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере двух миллионов рублей.

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