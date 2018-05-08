США ввели новые санкции против "Рособоронэкспорта"

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Американская администрация ввела новые санкции в отношении "Рособоронэкспорта". Корпорации инкриминируются нарушения национального законодательства США о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

США ввели новые санкции в отношении "Рособоронэкспорта". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сборник официальных документов из Федерального реестра США.

Американская администрация отметила, что ограничительные меры связаны с нарушением национального законодательства США о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Это решение было принято 30 апреля. Срок действия составляет два года. Его утвердил помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения Кристофер Форд.

Действие санкций может прекращаться в случае выработки госсекретарем США Майклом Помпео такого решения.

При этом, из-под действия рестрикций выведены прежние договоренности, касающиеся закупки у "Рособоронэкспорта" вертолетов Ми-17 для сил безопасности Афганистана, ремонта и обслуживания такой техники и соглашения о приобретении в России цифровой камеры OSDCAM4060 для использования при наблюдательных полетах в соответствии с Договором по открытому небу.