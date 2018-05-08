Госдума поддержала назначение Медведева на пост премьер-министра России

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​Депутаты Госдумы согласились с предложением президента России Владимира Путина утвердить Дмитрия Медведева председателем правительства. За его кандидатуру высказались 374 из 433 депутатов. Против проголосовали 56. Воздержавшихся нет.

Госдума согласилась утвердить Дмитрия Медведева на пост премьер-министра России, передает TVC.ru. За эту кандидатуру высказались 374 из 433 депутатов. Против проголосовали 56. Воздержавшихся нет. Для утверждения в должности Медведеву нужно было получить голоса 226 парламентариев.

Прошедшее в нижней палате Парламента пленарное заседание стало первым после трёхнедельного перерыва. Медведев выступил с докладом и ответил на вопросы депутатов. Заседание посетил сам Владимир Путин.

Дмитрий Медведев возглавлял правительство с 2012 по 2018 годы - в течение предыдущего шестилетнего срока Путина. Инаугурация российского лидера на новый срок состоялась 7 мая. После этого глава государства предложил кандидатуру Дмитрия Медведева в качестве нового главы кабинета министров.

Сам Медведев ранее подписал распоряжение о сложении полномочий правительства. Согласно Конституции России, это необходимый процесс после вступления в должность нового президента.

Кроме того, в понедельник Медведев предложил ряд кандидатур на должности своих заместителей. В частности, он считает необходимым назначить первым своим заместителем Антона Силуанова.

Кроме того, он предложил назначить на должность вице-премьера по вопросам строительства Виталия Мутко. Ольга Голодец, по мнению главы правительства, должна стать вице-премьером по вопросам культуры и спорта, а замминистра обороны Юрий Борисов – его заместителем, курирующим ВПК.

В 2012 году за Медведева в Госдуме проголосовали 299 депутатов, против высказались 144.

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