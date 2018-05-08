Путин: России необходимо укрепить экономический суверенитет

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Президент Владимир Путин согласен с необходимостью "отвязать" экономику России от доллара, так как в данном случае речь идет о необходимости повышения экономического суверенитета. Об этом он заявил в Госдуме после того, как депутаты поддержали предложенную им на пост премьера кандидатуру Дмитрия Медведева.

Президент России Владимир Путин считает, что России необходимо укрепить экономический суверенитет, передает ТАСС.

"Нам нужно повышать уровень своего экономического суверенитета, но это не линейное решение", - сказал глава государства на пленарном заседании Госдумы после того, как депутаты дали согласие на назначение Дмитрия Медведева председателем правительства.

Он пояснил: "Нефть торгуется в долларах на бирже". "И, конечно, мы думаем, что нужно сделать для того, чтобы освободить себя от этого бремени, больше того, наши партнеры помогают нам, вводя эти все ограничения незаконные, нарушая принципы мировой торговли, потому что весь мир видит, что монополия доллара ненадежна, она опасна для многих, не только для нас", - отметил Путин.

Президент заявил, что считает правильным курс на отказ от привязки российской экономики к доллару. "Я в принципе согласен. Это ведь не просто отрыв от доллара. Речь идет о необходимости повышения нашего экономического суверенитета, и это абсолютно правильно", - сказал он.

Путин при этом подчеркнул, что Россия не должна изолироваться. "Внутренний потребитель у нас будет пользоваться товарами и услугами, не уступающими мировым аналогам. Другого пути нет. Если мы замкнемся и будем, как огурцы в бочке, сами себя солить, ничего хорошего из этого не получится", - указал он.

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