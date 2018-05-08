Путин подписал указ о назначении Медведева на пост премьера
Владимир Путин подписал указ о назначении на пост главы правительства России Дмитрия Медведева. Ранее его кандидатуру утвердили депутаты Госдумы.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должность премьер-министра страны Дмитрия Медведева. Документ опубликован на сайте Кремля.
"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Медведева Дмитрия Анатольевича Председателем Правительства Российской Федерации", - говорится в тексте указа.
Документ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее во вторник депутаты Госдумы согласились с предложением президента России утвердить Медведева председателем правительства. За его кандидатуру высказались 374 из 433 депутатов. Против проголосовали 56. Воздержавшихся нет.
Дмитрий Медведев возглавлял правительство с 2012 по 2018 годы. Инаугурация Владимира Путина на четвертый срок состоялась 7 мая. После этого глава государства предложил кандидатуру Дмитрия Медведева в качестве нового главы кабинета министров.
Сам Медведев ранее подписал распоряжение о сложении полномочий правительства. Согласно Конституции России, это необходимый процесс после вступления в должность нового главы государства.