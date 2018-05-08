ФИФА оштрафовала РФС за проявления расизма в матче России и Франции

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Дисциплинарная инстанция ФИФА оштрафовала РФС на 30 тысяч швейцарских франков. Причина в проявлении дискриминации со стороны болельщиков во время товарищеского матча между национальными сборными России и Франции.

Российский футбольный союз (РФС) оштрафован на 30 тысяч швейцарских франков за проявления дискриминации со стороны болельщиков во время товарищеского матча между национальными сборными России и Франции. Об этом говорится в пресс-релизе ФИФА, передает РИА Новости.

Решение было принято дисциплинарной инстанцией ФИФА по результатам всестороннего расследования, в том числе изучения представленных видеоматериалов и анализа конкретных обстоятельств дела, а также учитывая тяжесть инцидента и "вместе с тем принимая во внимание ограниченное число вовлеченных в него болельщиков, дисциплинарный комитет ФИФА под председательством Анина Йебоа принял решение привлечь к ответственности Российский футбольный союз за нарушение статьи 58 дисциплинарного кодекса ФИФА".

Ранее стало известно, что ФИФА и РФС провели совместное расследование после информации об оскорблениях болельщиками футболистов сборной Франции Поля Побга и Усмана Дембеле на расовой почве. Правоохранительные органы установили личности нарушителей. Речь идет о семерых болельщиках. Шестеро из них будут наказаны в соответствии с действующим законодательством. Также им будет запрещен вход на матчи чемпионата мира-2018. Причастность еще одного фаната к расистским выкрикам до конца не установлена.

Матч между сборными России и Франции прошел 27 марта в Санкт-Петербурге и завершился победой гостей со счетом 3:1.