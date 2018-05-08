Москва и Пекин скоординируют усилия по урегулированию вокруг КНДР

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Москва и Пекин подтвердили настрой на координацию усилий в интересах дальнейшей разрядки ситуации на Корейском полуострове. Об этом сообщили в МИД России по итогам встречи замглавы МИД Михаила Богданова с послом КНР в России Ли Хуэем.

Заместитель главы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом КНР Ли Хуэем ситуацию на Корейском полуострове. Встреча состоялась во вторник по инициативе китайского дипломата. Стороны обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове.

"При этом был подтвержден обоюдный настрой Москвы и Пекина на плотную координацию совместных усилий в интересах дальнейшей разрядки напряженности в регионе и скорейшего запуска политико-дипломатического процесса корейского урегулирования", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

7-8 мая в портовом городе Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая прошли переговоры лидера КНДР Ким Чен Ына с председателем КНР Си Цзиньпином. В частности, северокорейский лидер заявил, что у Пхеньяна не будет необходимости в ядерном оружии, если заинтересованные стороны откажутся от враждебной политики.

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