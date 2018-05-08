"ТВ Центр" 9 мая покажет Парад Победы и акцию "Бессмертный полк"

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В среду, 9 мая, на телеканале "ТВ Центр" - большая праздничная программа в честь Дня Победы. Начнется она в 09:45 - за 15 минут до старта Парада Победы на Красной площади.

Зрители "ТВ Центра" увидят, как по брусчатке пройдут колонны разных родов войск и техники - от танков времен Великой Отечественной войны до суперсовременного российского оружия, как в небе над Кремлем пролетят военные самолеты и вертолеты.

С 14:50 телеканал будет вести прямую трансляцию с многомиллионной акции "Бессмертный полк". Уже четвертый год подряд 9 мая в самом центре страны соберутся родные и близкие героев, которые погибли на полях сражений, защищая Родину, и тех, кому удалось вернулся домой живыми, принеся нашей стране такую необходимую и долгожданную Победу.

Новое поколение с чувством гордости пронесёт портреты отцов, дедов и прадедов по уже знакомому маршруту - от станции метро "Динамо" в сторону Кремля. На Тверской площади в открытой студии будут работать Юлия Анциферова и Артём Константинов. По маршруту движения колонны в прямой эфир выйдут корреспонденты "ТВ Центра". Будут прямые включения с Пушкинской, Тверской и Красной площадей.

А завершится праздничный день большим концертом на Поклонной горе, который также будет транслировать наш телеканал, и грандиозным салютом.

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