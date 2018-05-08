Собянин вместе c ветеранами высадил кусты сирени в Екатерининском парке

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В Москве прошла традиционная акция "Сирень Победы". Уже 16 лет подряд в Екатерининском парке столицы горожане высаживают кусты этого растения в память о том, что весной 1945 года букетами цветущей сирени встречали бойцов с фронта, это был самый популярный цветок. Начались торжества утром у Кремлевской стены - венки и цветы легли к главному воинскому мемориалу страны. В церемонии приняли участие ветераны и члены столичного правительства.

Вечный огонь на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду - это символ славы и памяти героев-фронтовиков. В честь погибших в Великой Отечественной войне военнослужащие Преображенского возложили к мемориалу четыре венка из еловых ветвей, украшенными красными гвоздиками и белыми хризантемами. В церемонии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Чествовали ветеранов и вспоминали Великую отечественную войну и в Екатерининском парке столицы. Там провели акцию "Сирень Победы", передает "ТВ Центр".

"Здравствуйте, с наступающим праздником. Дай бог Вам здоровья и сил. Всего самого доброго", - поздравил Собянин ветеранов.

Акция "Сирень Победы" стартовала в 2002 году в Екатерининском парке. Тогда было высажено 15 кустов. Идею поддержали и в регионах. Во вторник мэр Москвы вместе с ветеранами и школьниками высадили еще 40 кустов сирени.

В мае 1945 года цветущая сирень была самым популярным цветком. Этими душистыми соцветиями встречали 73 года назад героев-победителей.

"В Москве есть замечательная традиция в канун 9 мая высаживать сирень. Сирень символизирует Победу. Наших солдат с фронта встречали сиренью. В ветеранском парке уже посажены десятки, сотни деревьев. Москвичи празднуют 9 мая, вспоминают о ветеранах, благодарны им за все, что они сделали для Родины и для любимой Москвы", - сказал Собянин.

Для участников акции и наблюдающих за ней в парке устроили настоящий праздник. Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск поднимал настроение отдыхающим песнями военных лет. А подкрепиться можно было солдатской кашей с полевой кухни.

Во вторник в своем блоге мэр Москвы также рассказал о том, как удалось выйти из неприятной ситуации с ветеранами, которых привезла в Москву на парад благотворительная организация. Обещали билеты на парад - а по факту ветераны оказались жертвами мошенников. Сергей Собянин заявил, что ветеранам обязательно помогут и они попадут на трибуны 9 мая.

Екатерина Гоголева, Дмитрий Шаракин, Олег Лапшов, Михаил Федоров, "ТВ Центр".

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