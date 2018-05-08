Дмитрий Медведев возглавил правительство России

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Дмитрий Медведев утвержден на пост председателя правительства. После консультаций в Госдуме 374 депутата при необходимых 226 одобрили его кандидатуру. Представлял кандидата сам президент. Владимир Путин отметил, что ушедшие в отставку министры и лично Медведев в последние полтора года работали над указом о стратегических задачах развития страны.

В зале заседаний Государственный Думы - почти аншлаг. 433 депутата из 450. В повестке лишь один вопрос, но имеющий важнейшее значение для развития страны - утверждение кандидатуры Дмитрия Медведева на пост председателя правительства. Президент внес ее в парламент только вчера, а уже сегодня лично объяснял депутатам, почему принял такое решение. В самом начале своего выступления глава государства напомнил, перед какими новыми вызовами оказался в последние годы весь мир и Россия, передает "ТВ Центр".

"Для нашей страны это было особенно остро, порой, даже казалось, что драматично. Но, несмотря на все эти сложности, правительству удалось решить не только неординарные, экстренные задачи, но при этом увидеть и сохранить перспективу развития, постоянно наращивать эти возможности, нацеленные на среднесрочную и более отдаленную перспективу", - заявил президент России Владимир Путин.

Масштабная, комплексная, профессиональная и честная работа без погони за краткосрочными политическими эффектами. Так Путин охарактеризовал все, чем занимался кабмин под руководством Медведева последние шесть лет. И, по мнению президента, правительство, которое он сформирует, должно будет справиться и с поставленными главой государства новыми амбициозными задачами. Все они отображены в подписанном вчера указе о национальных целях и стратегических задачах развития страны до 2024 года. Документ уже назвали новым "майским" указом президента.

"Речь идет об активной политике демографического развития и выходе на устойчивый рост численности населения, о прорыве в технологиях и науке, высоких темпах экономического развития, о достижении нового качества жизни наших людей, повышении реальных доходов граждан и кардинальном снижении бедности, о настраивании эффективной системы социальной поддержки, продолжении изменений в образовании и здравоохранении, решении жилищных и экологических проблем, поддержки культуры, запуске крупных инфраструктурных проектов" – перечислил президент.

Дмитрий Медведев является председателем крупнейшей парламентской партии -"Единая Россия". Для утверждения в должности ему было необходимо 226 голосов. Тогда как у возглавляемой им партии - 339 депутатских кресел. Абсолютное большинство было гарантировано. Тем не менее, Владимир Путин обратился к представителям всех фракций и попросил поддержать его предложение о назначении на должность председателя правительства Дмитрия Медведева.

На тот момент ещё кандидат на пост председателя правительства, в свою очередь, подтвердил готовность формируемого кабмина обеспечить прорыв как в экономике, так и в улучшении уровня жизни россиян. Накануне Медведев встретился со всеми парламентскими фракциями, но до голосования у депутатов была дополнительная возможность задать ему оставшиеся вопросы.

"Давайте посмотрим - повышение МРОТ, которое поставило регионы перед выбором: либо влезать в долги, либо проводить очередную оптимизацию. А ведь бюджеты регионов утверждены, и любые другие дополнительные расходы должны компенсироваться", - подняла вопрос депутат от КПРФ Вера Ганзя.

"Я думаю, что и Вы, и вообще ни один из присутствующих в этом зале не будет возражать против того, что нужно было приравнять МРОТ, вывести его на уровень прожиточного минимума. Эта цель, к которой мы шли довольно долго. С первого мая текущего года МРОТ составил 11 тысяч 163 рубля. Это повышение коснулось трех миллионов человек. 1,6 миллиона из них - бюджетники. Мы просто обязаны были это сделать. Мы и в этой ситуации, конечно, регионы не бросим. И правительством уже приняты решения о поддержке регионов в этой сфере, в целях компенсации расходов регионов на эти цели уже приняты решения о выделении 36 миллиардов рублей", - сообщил в ответ Медведев.

Спросили и мнение Дмитрия Медведева относительно необходимости повышения пенсионного возраста. Дискуссия на эту тему идет давно. И Медведев признал: решение принимать в любом случае нужно. Вопрос - какое.

"Прежние рамки принимались очень давно. Я напомню, что это, по сути, было в 30-е годы прошлого века. Я напомню, что продолжительность жизни в тот период была в районе 40 лет. С тех пор жизнь в стране изменилась в лучшую сторону. Поэтому решение принимать необходимо, но, конечно, аккуратно, взвешенно. Принимать, исходя из готовности человека продолжить работу, наличия у него сил и здоровья, изменения в корпоративном законодательстве, законодательстве о труде. Все эти факторы необходимо учитывать. С другой стороны, конечно, нельзя разбалансировать пенсионную систему", - предупредил он.

К диалогу с депутатами подключился и Владимир Путин. В апрельском отчете кабмина перед Госдумой Дмитрий Медведев признал, что с бедностью пока так и не удается справиться. Президент поставил задачу перед новым правительством - усилить борьбу.

"Одна из главных задач правительства – таргетировать эту бедность, бороться с ней и победить, как и победить другие проблемы, которые перед нами стоят, решить и другие задачи глобального, капитального, прорывного развития нашего Отечества, нашей любимой страны России", - призвал Путин.

Рассказал Владимир Путин и о том, где страна может подзаработать дополнительные деньги, чтобы пополнить государственный бюджет. Например, завоевать китайский рынок свинины. Торговый конфликт, развязанный Вашингтоном в отношении Пекина, создает для этого самые благоприятные условия.

"Сельское хозяйство у нас сейчас становится конкурентоспособным – мы боремся, скажем, за китайский рынок свиней, допустим, до сих пор. Пока еще не достигли нужного результата, но, надеюсь, наши китайские друзья отреагируют, сейчас уже определенные шаги в этом направлении предпринимаются. Если китайцы с американцами "начнут тягаться", и КНР запретят американскую свинину, Россия окажется тут как тут со своими "хрюшками", - заявил президент.

На часть вопросов, прозвучавших из зала, Дмитрий Медведев начал отвечать еще накануне. В ходе консультаций, которые он провел со всеми парламентскими фракциями. Депутаты от Единой России еще вчера выразили исполняющему обязанности председателя правительства свою стопроцентную поддержку, а сегодня снова подтвердили свое намерение.

"Дмитрий Анатольевич - председатель нашей партии, и фракция "Единой России" будет голосовать за кандидатуру, предложенную Вами, Владимир Владимирович. В первую очередь, потому, что Вас и Вашу программу, изложенную в послании 1 марта 2018 года, поддержало более 56 миллионов человек. И поддержка предложенного президентом кандидата на пост председателя правительства - это уважение к выбору, который сделал народ России", - уверен руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

Либерал-демократы обещали добавить 40 своих "за" к голосам "Единой России". Правда, посетовали на отсутствие конкуренции на политической арене России.

Встречи Дмитрия Медведева с представителями КПРФ и "Справедливой России" проходили за закрытыми дверями. Лишь по итогам лидеры этих партий озвучили свое окончательно решение относительно предстоящего голосования. И Зюганов, и Миронов поддерживать кандидатуру Медведева отказались, поскольку убеждены, что с поставленными президентом задачами формируемый им кабмин не справится.

Представители так называемых оппозиционных фракций раскритиковали и возможный состав нового правительства. Дмитрий Медведев накануне озвучил некоторые фамилии. Первым его заместителем может стать в данный момент исполняющий обязанности министра финансов Антон Силуанов. В новом правительстве он также займется экономикой и финансами, а председатель Счетной палаты Татьяна Голикова социальной политикой, пенсионной системой и здравоохранением. Курировать сельское хозяйство, по мнению Медведева, мог бы Алексей Гордеев. Он десять лет отработал на посту главы Минсельхоза, затем был губернатором Воронежской области. Вопросами промышленности и энергетики может заняться Дмитрий Козак. Ранее в сфере его ответственности были вопросы регионального развития. Ольга Голодец вместо социальной политики займется культурой и спортом. Виталий Мутко, ранее курировавший спорт, теперь будет отвечать за строительство и региональную политику. Замминистра обороны Юрий Борисов может стать вице-премьером по вопросам ВПК. Ранее занимавшего пост первого замруководителя аппарата кабмина Максима Акимова Медведев предложил назначить вице-премьером по вопросам транспорта, связи и цифровой экономики.

Кандидатуры остальных министров Дмитрий Медведев представит президенту вместе со структурой правительства. Состав нового кабмина должен быть оглашен до 16 мая.

Лилия Акиньшина, Данил Гималов, Марк Новогрудский, Андрей Талалай, "ТВ Центр".

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