Трамп рассказал Макрону о выходе США из ядерной сделки с Ираном

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В ходе телефонного разговора между президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном, глава Белого дома заявил о решении выйти из соглашения по ядерной сделке с Ираном. По его словам, Вашингтон восстановит все санкции против Тегерана и введет новые.

Президент США Дональд Трамп рассказал президенту Франции Эммануэлю Макрону, что 8 мая вечером объявит о выходе из ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету New York Times. Ей об этом рассказал осведомленный о содержании беседы между двумя лидерами источник.

Также глава Белого дома рассчитывает восстановить все санкции, которые ранее были приостановлены в рамках ядерного соглашения, а также ввести дополнительные ограничительные меры.

Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон провел во вторник телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом, информирует РИА Новости. 8 мая в 21:00 по московскому времени Трамп должен объявить свое решение относительно того, будет ли Вашингтон выходить из ядерного соглашения, достигнутого международным сообществом с Ираном.

В 2015 году Иран и шестерка международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Тегерана экономические и финансовые санкции Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.

Однако Трамп заявлял, что выйдет из соглашения, если его не удастся "исправить". Продлив режим снятия санкций с Ирана в соответствии с договоренностями до 12 мая, президент США объявил, что это продление будет последним.