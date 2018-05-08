Россия потребовала от Чехии наказать осквернивших памятник маршалу Коневу

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МИД России призвал власти Чехии восстановить памятник маршалу Коневу и разыскать преступников, которые совершили акт вандализма в его отношении. Москва отмечает, что произошедшее с монументом является оскорблением памяти красноармейцев и их чехословацких братьев.

Власти Чехии должны принять меры в связи с действиями преступников, осквернивших памятник маршалу Коневу. Об этом говорится в сообщении МИД России.

"С возмущением узнали о том, что в Праге совершен акт вандализма в отношении памятника Маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу, установленного в знак признательности жителей чешской столицы за освобождение города от немецкой оккупации и сохранение архитектурной жемчужины от разрушения", - отметили на Смоленской площади.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что 8 и 9 мая мировая общественность вспоминает "самую кровавую в истории человечества войну, унесшую десятки миллионов жизней".

"В эти дни большинство европейцев с благодарностью приносят цветы на могилы героев – солдат антигитлеровской коалиции, партизан, бойцов сопротивления, павших в боях за освобождение мира от фашизма. Однако не для всех Великая Победа является праздником", - подчеркнули в МИД.

Москва отмечает, что кощунственный акт в отношении памятника является оскорблением памяти красноармейцев и их чехословацких братьев по оружию, которые в самые последние дни войны "заплатили жизнью за то, чтобы нынешнее поколение чехов могло жить в мире, спокойно растить детей и не бояться разрывов бомб и снарядов".

"Рассчитываем, что чешские власти примут незамедлительные меры по розыску и наказанию преступников, восстановлению памятника И.С.Коневу и обеспечению сохранности монумента в его первоначальном виде. Мы уверены, что к нашим требованиям присоединится большая часть жителей Чехии, для которых годовщина Победы – наш общий праздник", - подчеркнули на Смоленской площади.