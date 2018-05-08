Франция опровергла сообщения СМИ о словах Трампа по ядерной сделке с Ираном

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В Елисейском дворце дворце опровергли информацию СМИ о том, что в ходе телефонного разговора между Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном, президент США якобы рассказал о своем решении о выходе из ядерной сделки с Ираном.

Президент США Дональд Трамп не говорил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону о том, какое именно решение он примет относительно ядерной сделки с Ираном. Об этом говорится в заявлении, распространенном Елисейским дворцом.

"Трамп не сообщил Макрону своего решения по договоренности о ядерной программе Ирана", - приводит сообщение администрации французского президента ТАСС.

Ранее издание New York Times сообщило, что в ходе телефонного разговора между президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном, глава Белого дома заявил о решении выйти из соглашения по ядерной сделке с Ираном. По его словам, Вашингтон восстановит все санкции против Тегерана и введет новые. Газете об этом рассказал осведомленный о содержании беседы между двумя лидерами источник.

Переговоры между Трампом и Макроном прошли ранее во вторник.