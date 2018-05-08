И. о. главы Минобороны Армении ушел в отставку

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В Армении исполняющий обязанности министра обороны Виген Саркисян ушел в отставку со своего поста. По его словам, это сделано "ввиду политических событий". Он рассказал, что продолжит свое служение народу в ином статусе.

Исполняющий обязанности главы Министерства обороны Армении Виген Саркисян объявил об уходе с должности. Об этом исполняющий обязанности министра заявил в своем обращении к личному составу вооруженных сил, ветеранам и общественности, передает ТАСС.

"Ввиду политических событий настал момент раньше предусмотренного попрощаться с вами в статусе руководителя армии. Так правильно. Министр - должностное лицо политическое, и его работа эффективна лишь в составе команды единомышленников", - подчеркнул Саркисян.

По его словам, он продолжит свое служение народу в ином статусе.

Ранее парламент Армении избрал лидера протестного движения, руководителя оппозиционной фракции "Елк" Никола Пашиняна премьер-министром страны.

23 апреля под давлением оппозиции ушел в отставку глава правительства Армении, экс-президент Серж Саргсян. Его обвиняли его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. До этого вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать именно премьер.