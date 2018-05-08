Трамп решил выйти из СВПД и возобновить санкции против Ирана

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США выходят из сделки по иранской ядерной программе и готовят новые санкции в отношении Тегерана. Об этом объявил Дональд Трамп. Президент США неоднократно критиковал соглашение и угрожал из него выйти, несмотря на призывы ряда европейских политиков не делать этого.

О том, что Вашингтон собирается выйти из иранской ядерной сделки (Совместного всеобъемлющего плана действий, СВПД), еще накануне сообщила The New York Times со ссылкой на неназванных европейских дипломатов. Однако уверенности в этом не было до последнего - пусть Трамп и грозился покинуть соглашение. Но на этот раз американский лидер все же осуществил обещанное, передает "ТВ Центр".

"Сегодня я заявляю, что США выйдут из иранской ядерной сделки. Через пару минут я подпишу президентский меморандум о введении новый санкций против иранского режима. Мы подготовили экономические меры самого высокого уровня. Любая нация, которая помогает Ирану разрабатывать ядерное оружие, будет также строго наказана США", - объявил президент США Дональд Трамп.

Таким образом, Трамп разорвал сделку, которую три года назад, в момент ее заключения, называли дипломатическим прорывом, когда с Ирана в обмен на сворачивание ядерной программы сняли санкции, действовавшие десятки лет. МАГАТЭ неоднократно подтверждало чистоту сделки. Однако нынешний глава Белого дома уверен: Тегеран продолжает обогащать уран и разрабатывать баллистические ракеты.

"Это представляет особую угрозу для США, потому что, если ядерное оружие будет в наличии, нужны средства доставки, которых пока у Тегерана нет, и, если будут ракеты средней, высокой дальности, тогда под угрозу будут поставлены объекты на территории США", - прокомментировал директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Теперь вопрос в том, позволит ли Трамп сотрудничать с Ираном остальным участникам сделки - Германии, Франции и Великобритании, министры иностранных дел которых, совместно с главой европейской дипломатии призвали сохранить ядерную сделку с Тегераном. Но, уже очевидно, американский президент ничего и ранее не желал слушать. Накануне он проигнорировал визит Бориса Джонсона, так и не удостоив его личной аудиенцией. Англичанину пришлось доносить свою позицию через Fox News — по слухам, это любимый телеканал Трампа. Впрочем, смотрел ли он эфир, в котором Джонсон отчасти даже согласился с позицией главы Белого дома и признал недостатки соглашения, уже не важно.

"Президент прав, что привлек к этому внимание. Но нельзя вместе с водой выбросить и ребенка, сломать все. Потому что если сделать это, то придется ответить на вопрос — что дальше? Что если иранцы бросятся за ядерным оружием? Мы серьезно говорим, что собираемся бомбить эти объекты в Корне, Форду и Натанзе — это реальная возможность?" – заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

В Иране еще на прошлой неделе заявили, что если США покинут сделку, то пожалеют об этом. Эксперты полагают, что Тегерану действительно есть чем ответить. Например, более активными действиями не только в Сирии, где воюет "Хезболла", но и во всем ближневосточном регионе, сплотив вокруг себя шиитские силы. Впрочем, во вторник президент Роухани был все-таки сдержан, пообещав решить возникшие проблемы достаточно быстро.

"Исключительные ситуации могут возникать в любое время. Так бывает, что конкретный человек приходит к власти и создает нестандартную ситуацию. Возможно, что мы столкнемся с некоторыми проблемами в ближайшие два-три месяца, но мы пройдем через это. Мы все равно решим эту проблему. Основа нашей политики - конструктивное взаимодействие с мировым сообществом", - сказал президент Ирана Хасан Роухани.

Выход США из ядерной сделки - бальзам на душу американским ястребам, которые уже 40 лет бредят идеей смены иранского режима. Однако сегодняшнее решение, вероятно, было спровоцировано северокорейской историей, в которой американские спецслужбы попросту пропустили момент, когда у Пхеньяна появилось ядерное оружие. Задача Трампа - не оказаться в такой же истории и на Ближнем Востоке.

"Он не хочет быть "бумажным тигром". Он хочет выглядеть, можно сказать, вторым Рейганом. Он опирается на принцип "мир по средствам силы". Отчасти, я думаю, здесь Трамп использует классику конфликтологии, эскалация конфликта. То есть он намерен эскалировать конфликт, а потом заставить стороны сесть за стол переговоров", - уверен эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Вопрос в том, на каких условиях будут проходить новые переговоры. Если выставить перед Тегераном заведомо невыполнимые условия, то, вероятнее всего, он и сам откажется от дальнейших сделок. Тем более, что и нынешнее соглашение больших экономических выгод Ирану не принесло. А значит и смысла отказываться от ядерной программы у него больше не будет.

Александр Огородников. Александр Козликин. Дмитрий Филиппов. "ТВ Центр".

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