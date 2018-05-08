Новое правительство Армении готово укреплять сотрудничество с Россией

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Глава армянского правительства Никол Пашинян в поздравительном послании Дмитрию Медведеву в связи с его вступлением в должность премьера России заявил, что новое правительство Армении готово к укреплению сотрудничества с Россией во всех сферах и углублению взаимодействия в рамках ЕАЭС.

Никол Пашинян, которого ранее во вторник парламент Армении избрал новым премьер-министром страны, готов укреплять сотрудничество с Россией во всех сферах, передает "Интерфакс".

"Новое правительство Армении настроено решительно в вопросе укрепления армяно-российского сотрудничества во всех сферах, углубления взаимодействия в рамках ЕАЭС", - говорится в поздравительном послании Пашиняна в адрес Дмитрия Медведева в связи с его вступлением в должность премьера России.

Ранее во вторник Госдума дала согласие президенту России Владимиру Путину на назначение Медведева председателем правительства. За это решение проголосовали 374 депутата. Путин уже подписал соответствующий указ.

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