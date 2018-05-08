Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном

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Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном. По его словам, Тегеран продолжает работу над обогащением урана, несмотря на соглашение. Кроме того, хозяин Белого дома отметил, что Вашингтон восстановит ранее снятые санкции с Тегерана и введет новые.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона выходит из ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщает TVC.ru.

Трамп, выступая в Белом доме, обвинил иранскую сторону в продолжении работы над обогащением урана, несмотря на действие соглашения.

"Если я позволю этой сделке остаться в силе, то вскоре на Ближнем Востоке начнется гонка ядерных вооружений", - приводит его слова ТАСС.

По его словам, против Ирана будут введены санкции "высшего уровня". Также он заявил о готовности ввести ограничительные меры против любой страны, которая может помогать Тегерану в получении ядерного оружия.

В 2015 году Иран и шестерка международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Стороны приняли Совместный всеобъемлющий план действий. Его выполнение снимает с Тегерана экономические и финансовые санкции Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.

Тем не менее, Трамп отметил, что выйдет из соглашения, если его не удастся "исправить".

Ранее издание New York Times сообщило, что в ходе телефонного разговора между президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном, глава Белого дома заявил о решении выйти из соглашения по ядерной сделке с Ираном. Однако позднее в Елисейском дворце опровергли эту информацию.