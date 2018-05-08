Путин и Вучич обсудили вопросы российско-сербского взаимодействия

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Владимир Путин принял в Кремле президента Сербии Александра Вучича, который прибыл в Москву для участия в мероприятиях по случаю 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В ходе встречи президенты обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-сербского сотрудничества.

Президент России Владимир Путин предложил своему сербскому коллеге Александру Вучичу в неформальной обстановке обсудить вопросы двустороннего взаимодействия, передает ТАСС.

"В этом году мы отмечаем 180-летие установления дипломатических отношений между нашими государствами. У нас растет товарооборот. В прошлом году он вырос на 23%. И мне очень приятно, что есть возможность сегодня вечером в неформальной обстановке перед завтрашними торжественными мероприятиями поговорить по всему комплексу наших отношений", - обратился Путин к своему коллеге.

Российский лидер отметил, что в этот раз налицо радостный повод для встречи - празднование годовщины окончания Великой Отечественной войны.

"В исторической памяти нашего народа, безусловно, сохранились славные страницы истории: и Сербия, и Россия выступали вместе в борьбе с общим врагом", - подчеркнул российский лидер.

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