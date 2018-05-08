Израиль приготовился к атаке Ирана из Сирии

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Израильские войска на границе с Сирией приведены в состояние повышенной готовности. Развернуты ПВО, открыты бомбоубежища. Это произошло после того, как была выявлена подозрительная деятельность иранских сил в Сирии.

Израиль привел войска на северной границе в состояние повышенной готовности к нападению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике Армии обороны этой страны,

В частности, израильская сторона развернула ПВО и открыла бомбоубежища.

"После выявления нерегулярной деятельности иранских сил в Сирии армия приняла решение изменить инструкции по гражданской обороне на Голанских высотах и поручила местным властям разблокировать и подготовить бомбоубежища в этом районе", - отметили в Армии обороны Израиля.

Ранее в крупнейших израильских СМИ прошли публикации о якобы готовящемся ответе Ирана на израильские удары по его объектам в Сирии, передает РИА Новости.