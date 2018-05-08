Иран ответил на решение США о выходе из ядерной сделки

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Иран проведет консультации с Россией и Китаем после решения США о выходе из ядерной сделки. Об этом заявил президент Исламской Республики Хасан Роухани. При этом он подчеркнул, что рад выходу из соглашения "проблемного партнера".

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран проведет консультации с Москвой и Пекином после решения США о выходе из ядерной сделки. Такие слова прозвучали в его телеобращении к нации.

"Этим выходом США показали, что они не соблюдают обязательства по международным соглашениям", - приводит его слова ТАСС.

При этом он подчеркнул, что рад выходу из ядерной сделки "проблемного партнера".

Роухани подчеркнул, что Иран продолжит работу по атомной сделке с союзниками. Вместе с тем, президент Исламской Республики отметил, что иранские ядерщики должны быть готовы продолжить развитие ядерной промышленности без ограничений.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном. По его словам, иранская сторона продолжает работу над обогащением урана, несмотря на соглашение. Кроме того, хозяин Белого дома отметил, что Вашингтон восстановит ранее снятые санкции с Тегерана и введет новые. Под них попадут и страны, который помогут Ирану в получении ядерного оружия.