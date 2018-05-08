Вучич: Сербия не будет вступать в НАТО
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Президент Сербии Александр Вучич заверил российского лидера Владимира Путина, что Сербия не собирается становиться членом НАТО. Об этом он заявил на встрече, состоявшейся во вторник в Кремле.
Сербия не собирается становиться членом НАТО. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.
"Сербия будет сохранять свою независимость, Сербия будет сохранять свой военный нейтралитет и Сербия не собирается становиться членом НАТО также как и любого другого военного союза", - заявил Вучич на встрече с Путиным.
Ранее во вторник Путин принял в Кремле Вучича, который прибыл в Москву для участия в мероприятиях по случаю 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В ходе встречи президенты обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-сербского сотрудничества.
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