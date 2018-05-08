Собянин спел военную песню под аккомпанемент участников "Московской весны a cappella"

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В Москве прошла традиционная акция "Сирень Победы". Уже 16 лет подряд горожане высаживают кусты этого растения в память о том, что весной 1945 года букетами цветущей сирени встречали бойцов с фронта - это был самый популярный цветок. Начались торжества во вторник утром у Кремлевской стены - венки и цветы легли к Могиле Неизвестного солдата. В церемонии приняли участие ветераны и члены столичного правительства.

Традиционное возложение цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Венки к мемориалу несут военнослужащие Преображенского полка. Память героев-фронтовиков почтил и мэр Москвы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Чествовали ветеранов и в Екатерининском парке столицы. Там прошла акция "Сирень Победы" - уже в шестнадцатый раз.

Тогда, в далеком 2002 году, посадили всего 15 кустов. С тех пор высаживают по десятку деревьев в год - территорию Центрального округа Москвы теперь украшают свыше семисот кустов сирени. Акция настолько полюбилась, что ее поддержали не только в столице, но и в регионах.

Сирень в качестве символа выбрана не случайно. В мае 1945 года солдат встречали такими букетами. Традицию решили сохранить - как благодарность за мирное небо. Для участников акции - концерт, мастер-классы и возможность пообедать на настоящей полевой кухне. Но это все - разминка перед основными мероприятиями. Программа празднования подготовлена обширная. Начнется всё 9 мая, по традиции, с парада на Красной площади в 10 утра. После этого целый день на главных улицах столицы квесты, танцы и даже реконструкции исторических событий. К масштабным гуляниям готовились не одну неделю.

Завершается и международный музыкальный фестиваль "Московская весна a cappella". Грандиозный финал завтра - целый день на всех площадках только любимые песни военных лет. Поют действительно все. Не удержался и мэр Москвы Сергей Собянин. Сначала петь, правда, не планировал - получился экспромт. Но тут уже главное - не музыкальные способности, как сам отметил мэр (см. видео).

К празднованию Дня Победы столица готова. В своем блоге мэр Москвы рассказал и о том, как удалось разрешить ситуацию с ветеранами, которых привезла на парад в столицу якобы благотворительная организация - по факту оказавшаяся мошенниками. Сергей Собянин пообещал, что ветеранам обязательно помогут и обеспечат билетами на главный парад. Смотреть его они будут с трибун на Красной площади.

Александра Сергомасова, Екатерина Гоголева, Сергей Давидяк, Александр Ковалев. "ТВ Центр".

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